Eurovision 2022, Dardust protagonista della prima serata

Dardust è il nuovo nome annunciato da RAI per la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Produttore artistico tra i più richiesti del momento, il musicista si esibirà nel corso della prima semifinale del 10 maggio, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, e con la partecipazione della direttrice d’orchestra Sylvia Catasta.