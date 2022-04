Diodato sarà ospite alla semifinale dell'Eurovision

Diodato canta Fai Rumore alla prima semifinale di ESC 2022

Canterà proprio la canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 2020, ma che non partecipò mai all’Eurovision come invece avrebbe dovuto, poiché sospeso a causa dell’inaspettato lockdown. Diodato non aspetta altro che esibirsi sulle note della sua Fai Rumore, in un vero e proprio momento di magica condivisione e di rivincita simbolica sulla pandemia. “C’è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo. È partita dal palco di Sanremo, passata per l’Arena di Verona, per tanti teatri e luoghi bellissimi e ora, finalmente, arriverà anche su quel palco. Ci vediamo lì” ha scritto il cantante tarantino nato ad Aosta sui social, annunciando così ai fan di essere il primo cantautore e grande ospite scelto per animare il grande palco di ESC 2022 al Pala Olimpico di Torino.