Diodato nella Walk of Fame del Festival di Sanremo

MTV Europe Music Awards, Diodato festeggia la vittoria: il video

“Nella walk of fame sanremese. Per toccare con piede”. Antonio Diodato ha commentato così su Instagram l’ambito riconoscimento. E’ stato pieno di successi il 2020 per Diodato, che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, si è aggiudicato il David di Donatello e il Nastro d’argento alla Miglior canzone originale per Che vita meravigliosa, colonna sonora del film La dea fortuna. Lo stesso brano ha inoltre ottenuto il premio Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia. Diodato è stato incoronato agli MTV Europe Music Awards come Miglior artista italiano, mentre la sua Fai rumore veniva certificata doppio disco di platino in Italia per le oltre 140000 copie vendute.