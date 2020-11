Il cantautore ha ringraziato i fan per l’affetto dimostrato: “ Non so che altro dire. Ve lo ripeto anche cantando e suonando. Tutto questo amore è il premio più grande”

L'artista ha anche scritto un messaggio nella didascalia del video: “Grazie, grazie, grazie!!! Non so che altro dire. Ve lo ripeto anche cantando e suonando. Tutto questo amore è il premio più grande. Abbiamo vinto l’MTV European Music Award come Best Italian Act. Evviva!!!”.

Il cantautore , classe 1981 , ha festeggiato la vittoria condividendo un video sul suo profilo Instagram che conta più di 220.000 follower . La voce di Fai Rumore si è esibito in una breve performance al pianoforte ringraziando i fan per i voti ricevuti e l’affetto dimostrato; Diodato ha quindi superato gli altri colleghi in lizza per la vittoria finale, ovvero Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

MTV Europe Music Awards: i vincitori

Le Little Mix, reduci dalla recente pubblicazione del nuovo album Confetti, hanno intrattenuto il pubblico esibendosi anche con il nuovo singolo Sweet Melody. La girl band, in via eccezionale in tre per via dell’assenza di Jesy Nelson, ha conquistato anche il premio come Best Pop. I BTS sono stati i grandi trionfatori della serata vincendo in ben quattro categorie, Lady Gaga ha vinto la statuetta come Best Artist.

Tra i vincitori anche DJ Khaled che ha conquistato il trofeo come Best Video grazie a Popstar con Drake, a David Guetta la vittoria come Best Electronic e alla talentuosa Hailey Williams quella come Best Alternative.