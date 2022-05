Infortunio per Damiano dei Maneskin

Un incidente sul set per Damiano David rischia di cambiare i piani dei Maneskin, attesi come ospiti d'onore sul palco del PalaOlimpico di Torino dove domani sera, 14 maggio, si terrà la finale dell' Eurovision Song Contest 2022 . Il cantante romano si è mostrato ai suoi numerosissimi fan in piedi e con una stampella in una foto che appare tra le sue Instagram Stories. L'assenza di altre spiegazioni ha gettato nel panico i fan della band che si esibirà comunque, come da programma, specie perché il frontman conta di recuperare la forma fisica nelle prossime ore.

Damiano si mostra ai fan con la stampella

L'arrivo di Damiano con una stampella nel corner delle interviste riservato a giornalisti e ospiti dell'Eurovision è stato un vero shock per i fan dei Maneskin in pensiero per le condizioni del cantante e per le sorti dell'attesa esibizione della band campione in carica. Non ci dovrebbero essere variazioni sulla scaletta della serata finale, non per l'incidente di cui è stato vittima il performer romano in via di guarigione da una storta che avrebbe preso giovedì mentre girava un videoclip a Londra. Il rocker è apparso tranquillo mentre scattava selfie con i fan: in piedi, con la inseparabile sigaretta tra le dita, ha scambiato qualche parola con loro probabilmente rassicurandoli sul suo stato di salute. La performance live dei Maneskin di sabato potrebbe essere meno acrobatica del solito ma non meno spettacolare, nel caso in cui il cantante non riuscisse a tornare in forma ottimale nei tempi previsti. Nel tabellone di marcia, oltre alle foto e alle interviste, sono previste, venerdì nel pomeriggio, le prove generali dello show.