Måneskin al Tonight Show senza Victoria, Jimmy Fallon suona il basso

"Lo farò per Vic, per il rock 'n' roll e per il mondo"

La band ha però dovuto fare a meno della bassista Victoria De Angelis. “È malata – ha detto Jimmy Fallon al pubblico – sta bene ma avevano bisogno di un bassista, quindi hanno chiesto a me”. Fallon, con una parrucca bionda per risultare più credibile nei panni della musicista, ha mostrato di aver imparato il giro di basso e ha aggiunto: “È successo davvero, me l’hanno chiesto alle 11 del mattino. Lo farò per Vic, lo farò per il rock ‘n' roll, e lo farò per il mondo!”.