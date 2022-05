Il regista canadese di culto è tornato in concorso sulla Croisette per presentare il suo ultimo lavoro, accompagnato dal cast in cui spiccano Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. “A volte il pubblico non è preparato ai miei film”, ha confessato l’autore, che in questa nuova pellicola racconta di un mondo distopico in cui dei performer mostrano pubblicamente la metamorfosi dei propri organi