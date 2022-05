Crimes of the Future, il trailer ufficiale del film di Cronenberg

Dopo il teaser, è arrivato anche il trailer ufficiale di Crimes of the Future, prossimo attesissimo film di David Cronenberg in concorso a Cannes, con un cast di primissimo piano. Le immagini del video che potete vedere in alto su questa pagina trasmettono tutte le atmosfere tipiche dell'horror fantascientifico tanto caro al regista, che torna a giocare con mostruose metamorfosi del corpo umano.

CRIMES OF THE FUTURE, IL CAST

Pur essendone omonimo, Crimes of the Future non è un remake del secondo lungometraggio del regista di Toronto (1970). Nel cast figurano Viggo Mortensen (Il Signore degli Anelli, History of Violence). Lea Seydoux (No Time to Die, The French Dispatch), Kristen Stewart (Twilight, Spencer). Con loro anche Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowksi, Tanaya Beatty, Yorgos Karamihos, Yorgos Pirpassopoulos, Nadia Litz.