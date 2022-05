1/15 ©Getty

Al Festival di Cannes è il giorno di Park Chan-Wook. Il regista sudcoreano è in concorso per la Palma d’Oro con il film Decision to Leave (titolo originale He-eojil gyeolsim). (Nella foto l'attrice Tang Wei, Park Chan-Wook e l'attore Park Hae-Il)

GUARDA IL VIDEO: Festival di Cannes, Marcel prima regia di Jasmine Trinca