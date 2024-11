If - Gli amici immaginari, il film è in prima tv su Sky Cinema

La commovente commedia per tutta la famiglia, in onda lunedì 18 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Sky Cinema presenta in prima TV “IF - Gli Amici Immaginari”, la commovente commedia per tutta la famiglia, in onda lunedì 18 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Con Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) e John Krasinski (A Quiet Place, The Office), che ne firma anche la regia, il film racconta la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti, conosciuti come IF. Inizia così il suo viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini, prima che spariscano. Un’avventura in cui credere, perfetta per tutta la famiglia.