Sophie, la figlia di Pietro Taricone è uguale al papà

Da poco maggiorenne, Sophie Taricone è stata mostrata per la prima volta dal settimanale Diva e Donna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono state diffuse le prime immagini di Sophie Taricone, figlia di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello tragicamente morto a causa di un incidente con il paracadute. Figlia di O’ Guerriero e di Kasia Smutniak, la ragazza raramente si fa vedere in occasioni di eventi speciali e mondani. Anche in questo è del tutto simile a suo padre, ma anche a sua madre, che preferisce non partecipare ai red carpet.

La foto esclusiva di Sophie Taricone approfondimento Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una foto scattata in Nepal In tanti hanno cercato di carpire un’immagine della ragazza ma, finora, lei e sua madre erano riuscite a tenersi lontane dai riflettori. Tuttavia, è impossibile che nell’era moderna un personaggio che, volente o nolente, richiama una così alta attenzione da parte dell’opinione pubblica riesca a non mostrarsi per lungo tempo. I primi a riuscire a catturare (e pubblicare) un’immagine della ragazza sono stati i giornalisti di Diva e Donna. I fotografi sono riusciti a intercettare Kasia Smutniak e sua figlia durante una vacanza che le due hanno trascorso insieme a Taormina. La pubblicazione è stata resa possibile dal fatto che lo scorso 4 settembre Sophie Taricone ha compiuto 18 anni. Diventando maggiorenne, cadono in automatico tutte le restrizioni e tutele che proteggono, giustamente, i minori. Dalla prima foto, si evince quanto la ragazza sia somigliante al padre nei tratti somatici del volto e nei colori. I due hanno anche lo stesso sguardo.

Spettacolo Pietro Taricone, 12 anni fa la morte dell'attore. FOTO Il 29 giugno 2010 viene tragicamente a mancare, dopo un lancio con il paracadute, Pietro Taricone. L'attore, morto a soli 35 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del pubblico italiano, che tutt'oggi lo ricorda con immutato affetto. Nella gallery, le tappe della sua breve carriera, dal Grande Fratello, reality show attraverso cui si è fatto conoscere, al grande schermo e al suo amore per il cinema. Pietro Taricone nasce il 4 febbraio 1975 a Frosinone e muore a Terni il 29 giugno 2010, a causa di un fatale incidente durante un lancio con il paracadute (sua grande passione). E' stato uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano che lo ha conosciuto grazie alla prima edizione del reality show "Grande Fratello". Noto con il soprannome di "O' guerriero", l'attore, dopo lo straordinario successo ottenuto dal Grande Fratello aveva deciso di dedicarsi al cinema, suo primo obiettivo. Ed è proprio sul set che conosce anche l'amore Sul set di Radio West, Taricone conosce infatti colei che diventerà sua moglie Kasia Smutniak da cui avrà una figlia, Sophie.

Pietro Taricone è stato uno dei primi concorrenti del Grande Fratello italiano. Era il 2000 e nessuno sapeva ancora cosa aspettarsi da questo reality show, format che stava prendendo piede in quegli anni. Pietro Taricone non vinse la prima edizione, che fu conquistata da Cristina Plevani, ma per molti è considerato il vincitore morale. Sophie non aveva ancora compiuto 6 anni quando, nel giugno del 2010, suo padre rimase vittima di un tremendo incidente in paracadute. Tutti i tentativi di salvargli la vita furono inutili, anche un intervento delicatissimo che venne eseguito d'urgenza.