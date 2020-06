Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una foto scattata in Nepal

Il 29 giugno 2010 si consumò la tragedia di Pietro Taricone . L’ex protagonista del primissimo Grande Fratello, divenuto in seguito attore e volto noto della televisione italiana, morì tragicamente durante un lancio col paracadute.

approfondimento

Uno scatto che mostra i suoi due figli, Sophie e Leone. Lei è frutto dell’amore con Pietro Taricone. I due sono di spalle, intenti ad ammirare uno spettacolare panorama in Nepal, a Mustang. Una foto splendida e non scelta a caso. La località è legata a una Onlus fondata dall’attrice e dedicata a Taricone. Proprio a Mustang vengono portati avanti dei progetti solidali, come la realizzazione di una scuola che oggi consente l’insegnamento a 56 bambini.

L’attrice ha provato in tutti i modi, negli anni, a difendere sua figlia dai flash dei paparazzi. La piccola aveva appena 5 anni quando Pietro Taricone perse la vita. Oggi ha un fratello e una famiglia allargata. Kasia è infatti al fianco di Domenico Procacci, noto produttore cinematografico. Questi, amico della coppia, è stato tra i più presenti dopo la tragedia. I due hanno vissuto la propria relazione nella totale riservatezza, per poi sposarsi a sorpresa nel settembre 2019.

Nessuno sapeva delle nozze, amici compresi. Il tutto si è infatti svolto durante i festeggiamenti per il compleanno di Kasia Smutniak. Tutti sorpresi nel vederla in abito bianco, per poi assistere alla cerimonia. Dalla loro unione è nato Leone e, lasciatisi le lacrime alle spalle, loro quattro sono oggi una famiglia felice.