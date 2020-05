Coronavirus, Kasia Smutniak racconta la sua quarantena

Kasia Smutniak, protagonista di Diavoli in onda tutti i venerdì alle 21.15, su Sky Atlantic e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV, ha parlato della sua quarantena. Vediamo insieme il post su Instagram.

Poche ore fa Kasia Smutniak ha pubblicato un post sul profilo Instagram raccontando la sua quarantena in casa. L’attrice, protagonista di Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, ha condiviso alcuni scatti, vediamoli insieme. Kasia Smutniak: il racconto della sua quarantena In attesa dei nuovi appuntamenti con la produzione originale Sky Diavoli, in onda tutti i venerdì alle 21.15, su Sky Atlantic e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV, Kasia Smutniak ha parlato della sua quarantena in casa. L’attrice ha raccontato la sua quotidianità tramite il profilo Instagram che conta più di 280.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita. Kasia Smutniak, classe 1979, ha dichiarato: “Quando il tempo lo scandisce il frigorifero. Le prime settimane, ammetto, mi sono sfondata di schifezze. Roba di serate con il cucchiaino, che dico, il cucchiaio grande, barattolo e telecomando. Poi l'ansia ha prevalso e ho deciso di fare la spesa 'sana’”. In seguito l’attrice ha concluso: “Adesso, oltre ai sensi di colpa per il primo periodo, ogni volta che apro il frigo penso che non c'è niente, niente di buono! Se rimango chiusa un altro mese verrò risucchiata dal mio stesso frigo. Sicuro. Nota. Fase 2. Fare pace con il frigo”.

Quarantena: le iniziative delle star In questi giorni numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale stanno raccontando la loro quarantena lanciando anche iniziative benefiche a supporto della lotta contro il COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), tra loro Lady Gaga che ha organizzato un concerto per raccogliere fondi insieme a tanti nomi della musica pop, tra cui Little Mix, Jennifer Lopez, Hozier e Rita Ora, troviamo poi Leonardo Di Caprio e Robert De Niro che hanno messo all’asta una giornata sul set del nuovo film “Killers of the Flower Moon” e Gwyneth Paltrow che ha messo in palio un abito indossato ai prestigiosi Academy Awards (qui potete trovare le iniziative delle star di Hollywood).

