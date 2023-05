1/17 ©Getty

Il penultimo red carpet del Festival di Cannes 2023, che si concluderà sabato con l'assegnazione dei premi, accoglie i realizzatori e i protagonisti di Perfect Days, pellicola in Concorso diretta da Wim Wenders. Le tre donne in foto, l'attrice giapponese Aoi Yamada (in giallo), Donata Wenders (moglie del regista, in arancione) e Arisa Nakano (in bianco) contribuiscono a dare colore al gruppo che, nel complesso risulta vivace e armonico. Voto (per tutti) 7

Festival di Cannes 2023. LO SPECIALE