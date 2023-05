Festival di Cannes 2023, oggi a lezione con Quentin Tarantino

In Concorso ormai Cannes 2023 ha presentato quasi ogni film, così la giuria potrà cominciare a tirare le somme e valutare le varie opzioni per consegnare i premi. Il 25 maggio, tuttavia, sarà proiettato in anteprima Perfect Days , il film di Wim Wenders ambientato in Giappone che racconta la storia di Hirayama, un uomo umile che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. La sua vita procede sempre uguale, seguendo una routine giornaliera che gli lascia il tempo di coltivare le sue passioni, ovvero la lettura, la musica, la fotografia e l’amore per gli alberi. Il regista tratteggia alcuni dettagli della sua vita attraverso quello che Hirayama legge e ascolta.

Il film scandalo

In Concorso a Cannes 2023 poi il 25 maggio sarà presentato il film di Catherine Breillat che è stato già etichettato come scandalo all’interno del programma del festival. Last Summer racconta una relazione sentimentale tra un’avvocata di mezza età e il figliastro di soli 17 anni. L’autrice francese ha sempre provocato con la sua opera, ma questo film con Lea Drucker, Samuel Kircher e Olivier Rabourdin protagonisti esplora come una donna in carriera mette in pericolo tutta la sua vita per amore. Anne vive tranquilla con marito e figlie, quando il figlio di quest’ultimo nato da un precedente matrimonio va a vivere a casa con loro. Anne è turbata dalla sua presenza e in breve tempo i due si imbarcano in un rapporto “probito” portato avanti di nascosto da tutti.