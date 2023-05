Festival del cinema di Cannes 2023, è il momento di Alice Rohrwacher

La giornata di oggi, venerdì 26 maggio , rappresenta il penultimo appuntamento della 76ª edizione del Festival del cinema di Cannes ( LO SPECIALE ). In programma, le proiezioni dei due titoli ancora in gara per la Palma d’oro, tra cui La chimera dell’italiana Alice Rohrwacher, che vede tra i protagonisti la sorella maggiore, Alba Rohwacher , ma anche Isabella Rossellini e Josh O'Connor. Tra gli altri eventi importanti della giornata, anche l’incontro con l’attrice, produttrice e modella statunitense Jane Fonda e Hypnotic, il film fuori concorso di Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck.

FILM IN CONCORSO

È arrivato il momento de La chimera, scritto e diretto da Alice Rohrwacher, con Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini e Josh O'Connor, ambientato nel traffico clandestino di reperti storici degli anni Ottanta. Un giovane archeologo britannico, Arthur, si ritrova infatti coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi. Tornato nel sua cittadina sul Mar Tirreno, Arthur decide di mettere al servizio degli amici trafficanti il suo dono: sentire il vuoto. Il vuoto della terra in cui giacciono le vestigia di un mondo passato e lo stesso vuoto lasciato in lui dal ricordo del suo amore perduto, Beniamina. Alice Rohrwacher, come gli altri due cineasti italiani in gara Marco Bellocchio e Nanni Moretti , non è nuova ai meriti del Festival del cinema di Cannes: nel 2014, ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria con Le meraviglie mentre, nel 2018, ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura con Lazzaro felice.



Il secondo film in concorso nella giornata di venerdì 26 maggio è The Old Oak di Ken Loach. L’attore Dave Turner veste i panni del proprietario di un bar di una piccola città nel nord dell’Inghilterra, in cui lavora ogni giorno per gli stessi oziosi clienti. L’arrivo di alcuni profughi siriani, creerà tensioni nel villaggio ma il protagonista farà amicizia con Yaera, una giovane migrante, ed insieme cercheranno di costruire una mensa per i meno abbienti. Il regista ha annunciato che questo sarà il suo ultimo film.