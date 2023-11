Alice Rohrwacher racconta La Chimera a Sky TG24 . Video

Un film definito dalla critica lirico, poetico, libero. Una regista in grado di seguire la propria strada cinematografica senza seguire, come lei stessa dice, le rigide regole del "genere".

È in sala “La Chimera”, il film diretto da Alice Rohrwacher presentato al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma.

Una storia lirica e poetica su un gruppo di tombaroli alla ricerca dei tesori etruschi. Ma anche una storia d'amore raccontata seguendo un eroe romantico.

Nel cast Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini ma anche Alba Rohrwacher in una piccola parte.

Ecco cosa ci ha raccontato la regista nata a Fiesole.

“In genere tutti i tesori sono sempre un po' difficili da trovare e la ricerca fa parte del tesoro. Del resto, non sarebbe un tesoro se potessimo subito accedervi.

In qualche modo questo film ricalca una caccia al tesoro, perché all’inizio siamo un po’ persi e abbiamo bisogno di una mappa che non sappiamo esattamente dove cercare e non sappiamo nemmeno cosa cercare e dobbiamo collezionare degli indizi.

Poi ad un certo punto iniziamo ad intravedere dei percorsi.

Nel film presentiamo anche un eroe, che è un eroe romantico, in un mondo che non crede più a quel genere di eroe e nemmeno al romanticismo.”

Questo eroe è interpretato da Josh O’Connor

“Josh è un attore incredibile che ha dato tanto al film e al personaggio.

Lui è uno straniero, un archeologo e nel film viene chiamato “l’inglese”.

Ha iniziato a “lavorare” con dei tombaroli, in verità non vuole più farlo ma poi rimane con loro perché questi tombaroli in verità sono l’unica famiglia che lui ha, visto che è un vagabondo, un uomo senza radici, o meglio è un uomo che ha una sola radice che ha trovato dentro una donna ma questa donna non c’è più”.

Nel tuo film il Mondo dei Vivi e il Mondo dei Morti si parlano in qualche modo

“Si i due Mondi si parlano e sono legati dalla memoria, da un filo di memoria che attraversa tutto il film. C’è poi un personaggio che si chiama Italia che io amo molto e nel quale ho messo tutto il mio amore per il nostro paese.

Diciamo subito che Italia non è italiana ma è una straniera che però incarna una grazia e una generosità che io cerco sempre ancora di rintracciare nel mio paese anche se diventa sempre più difficile trovarle”.

Anche il personaggio che interpreta Isabella Rossellini è molto bello. Lei è Flora una donna allo stesso tempo dolce e fiera, aggraziata e cinica. Anche Flora poi insegue una sua “chimera”

“Si la “chimera” di Flora è una delle sue figlie, perché lei ne ha tante di figlie ma questo non vuol dire che non ci può mancare quella che non c’è più, perché non è vero che nell’abbondanza una perdita si sostituisce.

La sua personale “chimera” dunque è il racconto. È il raccontarsi che questa figlia c’è da qualche parte e che va solo trovata.

Isabella Rossellini è stata dentro questo film con una generosità e con una interezza veramente incredibile. La ringrazio per avermi accompagnata e per aver portato la sua ironia così seria e profonda”.

Tu sei da sempre legata alla tua terra, alle tue radici. Che cosa trovi lì che non trovi altrove?

“Io vivo in Umbria, a poche centinaia di metri dalla Toscana e dal Lazio.

Questo significa che vivo in una terra di confine e da qui credo nasca il mio amore per i confini, per i margini. In qualche modo il fatto di abitare su un confine credo comporti un’evoluzione costante dell’appartenenza, non si è mai chiusi dentro un’appartenenza fossilizzata.

Le mie radici credo siano così importanti per me perché in realtà le radici ci aprono, non ci chiudono. Quando parliamo delle nostre radici sembra che vogliamo parlare di noi, ma invece vuol dire lasciare andare e parlare di ciò che ci rende umani e ci unisce. Credo che dentro le nostre radici ci sia una connessione profonda con un popolo e una cultura.”