Monica è una donna che sta perdendo la memoria e si ritrova solo quando ripete per filo e per segno le scene dei film di Monica Vitti che vede alla tv. La regista Pietra Torre a Sky TG24: "Abbiamo lavorato sulla tenerezza, un sentimento che sembra antico ma in realtà è fondamentale"

Recitare in un ruolo che ne racchiude un altro, calarsi nei panni di una delle attrici più iconiche della storia del cinema italiano, seppur in una sfumatura diversa da quella di un biopic. È questa la sfida che Alba Rohrwacher ha dovuto affrontare in Mi fanno male i capelli, film di Roberta Torre in concorso in questa 18/ma edizione della Festa del Cinema di Roma (IL PROGRAMMA). Rohrwacher interpreta Monica, una donna che sta perdendo la memoria a causa della sindrome di Korsakoff e che sembra riuscire a riconoscersi solo quando riproduce i film di Monica Vitti che vede ossessivamente in tv. Con lei, nel cast, anche Filippo Timi. Denise Negri ha intervistato regista e protagonisti alla Festa del Cinema di Roma, potete vedere il video in testa a questo articolo.

La regista Roberta Torre “La parola giusta è tenerezza – racconta Roberta Torre - abbiamo lavorato su questo sentimento che sembra antico, in disuso e lontano, quando in realtà poi alla fine è fondamentale. Tenerezza che non significa debolezza, non significa fragilità, sono due personaggi molto forti che hanno in comune questa grande capacità di ascoltare se stessi e gli altri”. vedi anche Festa del Cinema di Roma, al via con “C'è ancora domani". VIDEO

LE PAROLE DI ROHRWACHER E TIMI “Il suo modo candido di guardare a questa tragedia e di trasformarla in una possibilità di rinascita – aggiunge Alba Rohrwacher - mi piace di Monica la fiducia che lei ha in quello che incontra, mi piace che è capace di ascoltare veramente, ascolterà veramente Monica Vitti, si perderà in un ritardo con lei e si ritroverà”. “Come se attraverso l’arte, la poesia e lo sguardo di una persona speciale come Roberta, quel tramonto è anche un’alba”, conclude Filippo Timi.