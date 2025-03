Oscar 2025, perché Halle Berry ha baciato Adrien Brody?

Hollywood non dimentica e nemmeno Halle Berry che, a distanza di ventidue anni, si è tolta una bella soddisfazione alla notte degli Oscar 2025 . L'attrice e modella statunitense, ospite della cerimonia al Dolby Theatre in veste di presentatrice di uno dei premi, ha approfittato dell'occasione per rivedere Adrien Brody e restituirgli quel bacio che lui le strappò nel 2003 quando salì sul palco per ritirare il suo Oscar per Il pianista. La scena di quello che è già diventato per tutti il "revenge kiss" , il bacio della vendetta, si è svolta in diretta mentre tutti gli obiettivi e le telecamere erano puntati sul passaggio delle star sul red carpet prima della cerimonia . Berry, dopo aver baciato appassionatamente Brody sulla bocca, si è rivolta alla fidanzata di lui , Georgina Chapman , che ha assistito alla scena da vicino, dicendole: "Scusa Georgina ma dovevo farlo!".

Il bacio tra gli applausi (anche della fidanzata di Brody)

Tutto è bene quel che finisce bene anche se, per chiudere il cerchio, qualche volta, occorre aspettare due decenni.

È andata così tra Halle Berry e Adrien Brody che sono stati protagonisti di un bacio plateale sul tappeto rosso degli Oscar 2025, un bacio a scena aperta che l'attrice ed ex Bond girl ha dato all'attore di The Brutalist cogliendolo di sopresa, come lui aveva fatto con lei nel lontano 2003.

I fan di vecchia data delle due star e gli appassionati di cinema ricordano bene l'evento, quel bacio che Brody rubò a Berry sul palco in mondovisione quando lui salì sul palco per ricevere la statuetta dorata.

La scena lasciò tutti di stucco, in primis Halle Berry che ha detto molte volte di aver perdonato l'attore, probabilmente troppo euforico per sapere cosa stava facendo.

Il bacio, rimasto nella storia degli Oscar, che all'epoca fu strappato senza alcuna richiesta, ha avuto il suo revival ai premi 2025 con Berry che baciando Brody inaspettatamente (lui stava concedendo un'intervista) ha confermato di non essersela presa anni fa, anzi.

La scena di cui è stata protagonista con Brody conferma l'affetto che c'è tra le due star e tra l'attrice e l'attuale compagna di Adrien Brody, la designer di moda Georgina Chapman.

Chapman, che ha assistito al bacio da molto vicino, ha applaudito fragorosamente alla scena, scoppiando a ridere come tutti i presenti.

I più hanno capito che il bacio, nato da un retroscena celebre, è stato dato da Berry per fare spettacolo e non per vendetta.

I due attori, infatti, che negli anni hanno dimostrato pubblicamente di stimarsi a vicenda, si sono tenuti stretti a lungo subito dopo la scena, dando un bacio a testa anche a Chapman (sempre a favore di telecamere) che, alla fine, ha commentato: "Come puoi negare a un uomo un bacio con Halle Berry?"

Il bacio, diventato subito virale, alla fine, ha portato anche fortuna a Brody che, nella stessa serata, è stato premiato col secondo Oscar della sua carriera.