I due di picche delle star, da Dua Lipa a George Clooney

3/15 ©Getty

Hilary Duff e Aaron Carter si erano frequentati quando avevano entrambi 13 anni. Nel 2003 la loro relazione era finita, ma nel 2014 il cantante aveva scritto su X: "Passerò il resto della mia vita cercando di migliorare me stesso per tornare da lei. Non mi interessa cosa pensa QUALCUNO di voi". Lei aveva però replicato: "Non so che cosa dire al riguardo! È stato tanti anni fa. Non l'ho letteralmente visto da... quindi è scomodo. Quando avevo 13 anni... Era molto dolce. Quando avevo 13 anni"

Nick Carter, il dolore per la morte del fratello Aaron un anno dopo