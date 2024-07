Cara Delevingne, la rivelazione: "Ho iniziato a bere a otto anni"

Cara Delevingne ha iniziato a bere all’età di 8 anni . “ Un’età folle per ubriacarsi ”, ha dichiarato al Sunday Times la modella e attrice, che all’epoca era damigella d’onore al matrimonio di una zia. Da allora, l’alcol e la droga l’hanno accompagnata per gran parte della sua vita perché, come ha rivelato a People qualche mese fa, “pensavo che mi aiutassero a farcela. Ma non l’hanno fatto, mi hanno resa triste e super depressa”. Ora, però, è lei che ce l’ha fatta, da sola. È infatti sobria da due anni: “Mi sento come se avessi riacquistato il mio potere e non fossi più controllata da altre cose”.

LA CONSAPEVOLEZZA, GLI ALCOLISTI ANONIMI E LA DISINTOSSICAZIONE

La consapevolezza delle dipendenze è arrivata nel 2022 dopo il festival Burning Man, quando i paparazzi l’hanno immortalata all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles in evidente stato di alterazione, barcollante, con i capelli arruffati e senza le scarpe ai piedi. “È stata una decisione stupida quella di passare direttamente da un festival al lavoro, avrei dovuto aspettare un giorno. Ma sarebbe successo comunque, c’erano un sacco di foto in cui sembravo sbronza”, ha detto Delevingne, che ha poi cercato il supporto degli Alcolisti Anonimi. “Non è stato facile, ma non ci sono mai stati momenti in cui ho pensato, “non ne vale la pena””, ha dichiarato a Elle Uk nel luglio 2023. “Ne è valsa la pena ogni secondo. Semplicemente non so cosa mi servirebbe per rinunciarci”. Nello stesso anno, la modella ha seguito un programma di disintossicazione in dodici fasi che le ha permesso di riprendere in mano la sua vita.