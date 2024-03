Cara Delevingne, a fuoco la villa dell'attrice a Los Angeles

La top model era a Londra quando è scoppiato l'incendio, perché lunedì ha debuttato sul palco del West End, interpretando Sally Bowles nel musical Cabaret (il ruolo reso famoso da Liza Minnelli nella versione cinematografica del 1972). Appreso del devastante incendio, lei ha reagito su Instagram dicendosi con il cuore spezzato e pubblicando la foto dei suoi due meravigliosi gatti: "Non posso crederci. La vita può cambiare in un battito di ciglia, quindi tieni stretto quello che hai". Ma poche ore dopo ha esultato, sempre su Instagram, raccontando che i due micini erano stati tratti in salvo dai pompieri, che lei ha ringraziato entusiasta. In effetti i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare in forze: per più di due ore, all'alba di venerdì, quasi un centinaio di vigili del fuoco si sono avvicendati per spegnere le fiamme. Alla fine ci sono riusciti ma nel frattempo erano andate in fumo una stanza, la soffitta e il tetto era crollato.

l'eccentrica villa

La residenza in mattoni bianchi, in un vago stile country inglese, fu costruita nel 1941 per la famiglia Von der Ahe, fondatori della catena di supermercati Vons: profondamente religiosi, pare che i Von der Ahe abbiano ospitato papa Wojtyla quando il pontefice visitò Los Angeles nel 1987. Delevingne ha acquistato la villa (quattro camere da letto su 750 metri quadrati) nel 2019 per 7 milioni di dollari; ma l'ha poi ristrutturata, mettendoci un po' tutto quello che ispira il suo spirito libero e glamour: gli animali esotici, la natura, la passione per il divertimento. "E' come un parco giochi al coperto e all'aperto di Alice nel Paese delle Meraviglie", l'ha descritta. Ancora più efficace Architectural Digest che l'ha raccontata come una casa che è "come Saint-Tropez che incontra Coney Island che incontra un cottage nelle Cotswolds che incontra Monte Carlo che incontra un bar in pelle". Al momento non è chiaro come sia cominciato l'incendio, causato da "un problema elettrico", hanno detto i genitori, probabilmente in una zona retrostante della proprietà e poi rapidamente diffuso al sottotetto. Cara ha comunque voluto ringraziare "dal profondo del mio cuore" i vigili del fuoco e "tutti quanti si sono presentati per dare una mano".