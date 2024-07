Dua Lipa ufficializza il fidanzato, l'attore Callum Turner

Musica

Grandi nomi della scena brit pop e non solo. L’edizione 2024 del Glastonbury Festival vedrà come headliner Dua Lipa, Coldplay, SZA e Shania Twain. Attesi anche i Disclosure, Anne-Marie e Avril Lavigne

Nato nel 1970, il Glastonbury Festival ha attraversato oltre mezzo secolo di storia raccontando i cambiamenti della società con la musica e l’arte. In più di cinquant’anni tantissimi artisti si sono esibiti in uno degli appuntamenti musicali più famosi a livello internazionale. La line up del 2024 potrà contare su grandi nomi della scena mondiale, tra i quali quello di Dua Lipa, fresca della pubblicazione del nuovo album Radical Optimism. Il suo concerto sarà trasmesso in streaming dalla BBC