La storia racconta di Amelia Sacks, una donna che sta per sposarsi con un membro di una delle famiglie più facoltose di Nantucket, ma il matrimonio perfetto finirà nel caos più totale quando un cadavere verrà trovato sulla spiaggia. All'improvviso, tutti diventano sospettati. Potete guardare il teaser trailer ufficiale della serie televisiva The Perfect Couple nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

The Perfect Couple è la nuova attesissima serie televisiva che arriverà il prossimo 5 settembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Lo show vede protagonista Nicole Kidman ma, oltre alla diva statunitense, anche il resto del cast è di tutto rispetto: Dakota Fanning, Liev Schreiber ed Eve Hewson sono alcuni dei nomi che arricchiscono questo show. La serie è basata su un romanzo del 2018 di Elin Hilderbrand con lo stesso titolo. Al centro della trama c’è il mistero di un omicidio, un pretesto narrativo per esplorare l'oscurità che si nasconde appena sotto la facciata idilliaca e accuratamente curata del fascinoso New England in cui lo show è ambientato.

The Perfect Couple vede Nicole Kidman interpretare ancora una volta una donna bianca benestante al centro di un mistero di omicidio. Ormai la diva di Hollywood sembra essere il modello perfetto sopra cui cucire su misura questi ruoli, dato che la star ha offerto interpretazioni abbastanza simili anche in Big Little Lies, The Undoing e Nine Perfect Stranger.

Da ciò che emerge dal teaser trailer ufficiale (che potete vedere nella clip posta in testa all’articolo), sembra che la serie sarà un fedele adattamento della storia originale. La serie incomincia con una tipica scena della stagione dei matrimoni di Nantucket, ossia l’estate, periodo durante il quale una sposa che corre lungo Main Street è tipica tanto quanto il tramonto a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury è sulla bocca di tutti e nell’agenda di molti: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per organizzare una cerimonia sontuosa nella loro tenuta che si affaccia sul mare. Purtroppo per loro, però, il fatidico sì del figlio e della futura nuora sarà memorabile per motivi che mai nessuno di loro si sarebbe immaginato: un corpo senza vita viene scoperto nel porto di Nantucket poche ore prima della cerimonia. E tutti quanti, sia gli invitati sia gli sposi, diventano improvvisamente sospettati. Mentre il capo della polizia Ed Kapenash interroga la sposa, lo sposo, la famosa madre dello sposo (che è una scrittrice di romanzi gialli, impersonata da Nicole Kidman), e persino un membro della sua stessa famiglia, emergeranno tanti, tantissimi altarini e si scoprirà che ogni matrimonio è un campo minato e che nessuna coppia è perfetta.

La serie adatta il bestseller del New York Times con lo stesso titolo. Elin Hilderbrand, regina delle letture estive, ha avuto uno straordinario successo con il romanzo The Perfect Couple, che ha trascorso diverse settimane nella lista dei bestseller del New York Times nel 2018.

Una miniserie composta da sei episodi



The Perfect Couple sarà presentato in anteprima il 5 settembre 2024. La stagione è composta da sei episodi ed è diretta da Susanne Bier, che è anche produttrice esecutiva.

La showrunner Jenna Lamia è anche produttrice esecutiva, così come Hilderbrand, Shawn Levy e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group, e Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films.



