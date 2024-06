Red One, il trailer del film con The Rock e Chris Evans

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola in cui le due star di Hollywood uniscono le forze per tentare di salvare Babbo Natale, che è stato rapito. Nelle scorse ore Amazon MGM ha condiviso il filmato pieno d'azione, infiammando i fan di Dwayne Johnson e di Evans

Red One è diretto da Jake Kasdan mentre lo sceneggiatore è Chris Morgan. Potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La pellicola segue Johnson, qui nei panni del Capo della Sicurezza del Polo Nord, che si unisce al cacciatore di taglie più famoso del mondo, interpretato da Evans. La missione è delicatissima e molto importante per l’intera umanità: devono salvare Babbo Natale, interpretato da J.K. Simmons. La stagione delle vacanze si arricchisce così di un tocco d'azione con il primo video che anticipa ciò che vedremo in Red One. Nel cast ci sono anche Kiernan Shipka, Lucy Liu, Bonnie Hunt e Mary Elizabeth Ellis.

Circa sei mesi prima della sua uscita, Amazon MGM ha condiviso un'anteprima di Red One, che sarà rilasciato entro la fine dell'anno. Il video rivela un'interpretazione unica di Santa Claus, che per la prima volta si pone come una figura muscolosa che guida un Polo Nord tecnologicamente avanzato e carico di magia. La pellicola racconta della sicurezza intensa che circonda il Polo Nord.

Tuttavia i portavoce di Johnson, di Seven Bucks Productions e di Amazon MGM hanno contestato queste voci, lodando invece The Rock e Chris Evans, definendoli "partner incredibili" per il film e assicurando che "i test sono stati molto positivi".

Red One ha tutti gli occhi puntati su di sé: il pubblico non vede l'ora di scoprire se questo titolo riuscirà a fare superare i problemi emersi dietro le quinte nell'aprile 2024, quando una fonte vicina alla produzione aveva affermato che Dwayne Johnson era spesso in ritardo sul set del film e che, a volte, "non si presentava affatto", il che ha portato il budget di produzione ad aumentare fino a 250 milioni di dollari.

Red One si rivelerà un successo?

Nelle scorse ore, Grant Hermanns su un articolo pubblicato sul magazine americano Screen Rant ha scritto che “Red One porta con sé il peso di tentare di correggere il percorso sia di Johnson che di Evans nel genere d'azione”, spiegando che i due attori “mentre una volta erano i leader predominanti del botteghino, hanno visto alcune difficoltà negli ultimi anni con le risposte critiche ai loro titoli d'azione, con Red Notice di Johnson e The Gray Man di Evans su Netflix che si sono rivelati deludenti, nonostante lo streamer puntasse a lanciare franchise per entrambi”.

Se Red One si rivelerà un successo, per Johnson ed Evans sarà un riscatto nel genere d'azione. La precedente collaborazione tra Johnson e Kasdan sui recenti film di Jumanji è stata un successo sia a livello di critica che di pubblico, mentre la decisione di Amazon MGM di passare da un'uscita solo in streaming a una cinematografica potrebbe essere vista dal pubblico come un voto di fiducia nel successo del film. Tuttavia, con l'uscita del film lo stesso weekend di Gladiator II e due settimane prima del sequel di Oceania, di certo Red One dovrà affrontare una forte concorrenza. Ma, come sappiamo bene, le vie di Hollywood (e dello showbiz a essa correlato) sono infinite. E sempre piene di sorprese.

