Materialists, Chris Evans e Dakota Johnson sul set a New York. FOTO

2/13 ©Getty

Chris Evans e Dakota Johnson immortalati dagli obiettivi dei fotografi mentre recitano sul set del film Materialists. Lo scorso 7 maggio il magazine americano Variety ha annunciato in esclusiva che il cast del film ha aggiunto Zoë Winters, Dasha Nekrasova, Marin Ireland e Louisa Jacobson. Zoë Winters è stata vista in Succession, Dasha Nekrasova in Bad Behaviour e Wobble Palace. Louisa Jacobson in The Gilded Age e Marin Ireland in Eileen



Chris Martin e Dakota Johnson sarebbero pronti per il matrimonio