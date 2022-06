La Johnson è molto grata alla trilogia delle sfumature

La Johnson entra nel dettaglio e rivela il carattere estenuante delle battaglie quotidiane sul set con la scrittrice che pretendeva venissero inseriti nel film i monologhi interiori del personaggio di Anastasia che non funzionavano sullo schermo a causa della qualità scadente della scrittura. L'attrice ha quindi aggiunto che molte volte si è impegnata a riscrivere di notte alcune scene e che spesso venivano effettuate due volte le riprese di una stessa scena, una in presenza e l'altra in assenza della scrittrice e produttrice.

Una vera follia, a riparlarne dopo anni, un lavoro per il quale non è stato facile resistere (vedi la regista del primo film, Samantha Taylor-Johnson che non è rimasta per girare il seguito), ma di cui l'attrice tutt'oggi non si pente perché, nonostante le critiche che le sono piovute addosso all'epoca dell'uscita dei film, il pubblico ha premiato i titoli rendendoli grandi successi al botteghino.

Se da un lato la Johnson spara a zero sulle dinamiche di produzione dei film della trilogia delle sfumature, dall'altra parte non può evitare di sottolineare quanto lei e Jamie Dornan (il suo partner di set) siano stati trattati bene da tutti e per questo si dice ancora molto grata di essere stata scelta per quel ruolo che le ha cambiato la sua vita per sempre.