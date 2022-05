Persuasione, a luglio 2022 in uscita un film Netflix

Il 15 luglio 2022 Netflix rilascerà il film diretto da Carrie Cracknell, che sarà caratterizzato da un approccio spiritoso e molto moderno Condividi

Il film Persuasione, adattamento dell’omonimo libro di Jane Austen, sarà rilasciato sulla piattaforma di streaming Netflix il 15 luglio prossimo. La protagonista è la richiestissima attrice Dakota Johnson, che avrà al suo fianco Cosmo Jarvis e Henry Goding. La pellicola è diretta da Carrie Cracknell, molto conosciuta come regista in ambito teatrale, e si preannuncia come un progetto moderno e spiritoso.

Persuasione: La trama e il cast approfondimento Cinquanta sfumature di rosso, le differenze tra il libro e il film Anne Elliot (Dakota Johnson) è una giovane donna anticonformista, che vive nelle campagne inglesi con suo padre, Walter, la sorella minore Mary e la sorella maggiore Elizabeth. La sua famiglia è fiera delle origini e della posizione altolocata, giudicando in modo negativo tutti coloro che appartengono a una classe inferiore. Ma nulla è come sembra: il crollo finanziario grava infatti sulle loro teste. Anche per questo motivo, sette anni prima, Anne è stata costretta a lasciare il suo fidanzato, il Capitano Frederick, un ufficiale di marina. Ma il passato è tornato e con lui anche Frederick Wentworth. Anne dovrà dunque decidere se chiudere per sempre quella porta dietro alle sue spalle oppure se concedersi ancora un’opportunità. Dakota Johnson è la protagonista Anne Elliot, al suo fianco troviamo Cormo Jarvis, nei panni del Capitano Frederick. Henry Golding presta il suo volto al padre di Anne, Mr. Elliot. Nel cast sono presenti anche Suki Waterhouse e Richard E. Grant.

Il commento di Dakota Johnson approfondimento Cha Cha Real Smooth, il trailer del film con Dakota Johnson L’attrice statunitense, classe 1989, è nota per il suo ruolo di Anastasia Steele nella trilogia cominciata con Cinquanta Sfumature di Grigio. A febbraio Dakota Johnson ha annunciato, ripostando sul suo profilo ufficiale Instagram la notizia rilasciata da Deadline, di essere stata scritturata per interpretare una nuova supereroina della Marvel: Madame Web. Nel frattempo la vedremo, a partire dal 15 luglio su Netflix, vestire i panni di Anne Elliot in Persuasione. A tal proposito l’attrice, intervistata da Vogue, si è detta: “molto felice del film. Recitare in Persuasione è stato divertente. Poter prendere parte a un lungometraggio che omaggia il lavoro di Jane Austen è un sogno che si avvera. Mi sento davvero molto fortunata. Il cast è stupendo e la regista, Carrie Cracknell, è bravissima. Non vedo l’ora di sapere che cosa ne penserà il pubblico.”