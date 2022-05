Cha Cha Real Smooth, il trailer del film con Dakota Johnson

Il film, che negli Stati Uniti d’America hanno già potuto ammirare, sbarcherà in Italia il prossimo 17 giugno direttamente su Apple TV+ ( visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La pellicola tratta la storia del 22enne Andrew , neolaureato che però non ha ancora trovato la sua strada dal punto di vista lavorativo. Un ragazzo che sembra non aver particolari doti, se non quella di animatore e organizzatore di feste, dove dimostra di avere un particolare talento. Durante un party, Andrew conosce Lola , una ragazza che soffre di autismo, e sua madre Domino . Il protagonista approfondirà la conoscenza con entrambe, al punto da innamorarsi di Domino. Apple TV+ ha condiviso il trailer ufficiale di Cha Cha Real Smooth. Nei 3 minuti di video, possiamo vedere proprio il protagonista Andrew dividersi tra la vita privata e quella di tutti i giorni, quasi trasformandosi nel momento in cui deve organizzare una festa, momento in cui si mostra realmente felice. Inoltre, possiamo assistere al gioco di sguardi con Domino, che lascia presagire a una profonda amicizia destinata a trasformarsi in qualcosa di più.

Il cast di Cha Cha Real Smooth

Il film che ha riscosso grande successo nel Sundance Film Festival è stato diretto e interpretato da Cooper Raiff. Per l’occasione, l’attore ha chiesto e ottenuto la collaborazione di Dakota Johnson, probabilmente la star più famosa del lungometraggio. La sua fama, infatti, deriva dall’aver interpretato Anastasia Steele, protagonista femminile della saga Cinquanta sfumature di grigio, trasposizione cinematografica dei romanzi di E. L. James. Dakota Johnson ha ricoperto tale ruolo non solo nel primo film, ma per tutta la trilogia completata da Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso. Tra gli altri attori presenti nel cast, troviamo Brad Garrett e Leslie Mann, con quest’ultima che abbiamo visto in questo 2022 in The Bubble del marito Judd Apatow. La Mann è nota anche per i suoi ruoli in 40 anni vergine, 17 again – Ritorno al liceo e Bling ring. Infine, Cha Cha Real Smooth presente al suo interno anche due attori che hanno fatto il loro esordio in una pellicola. I soggetti in questione sono Vanessa Burghardt ed Evan Assante.