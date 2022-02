Sundance 2022, il racconto del Festival

GLOBAL WINNERS

L’apertura sempre più internazionale di un festival per coscienza e obiettivi orientato già naturalmente a offrire il proprio palcoscenico a voci lontane dal mainstream si è riflessa soprattutto nei vincitori. Persino “Nanny”, il premio della giura per la categoria US Dramatic, ha mostrato con orgoglio elementi soprannaturali e folklore senegalese in una storia ambientata in un lussuoso appartamento di Manhattan, dove una giovane africana appena assunta come babysitter attende con ansia l’arrivo del figlio dal Senegal (spoiler: non finirà bene). Una trama che, smentendo forse le premesse, stupisce a più livelli e si allinea al sorprendente “All That Breathes” per la stratificazione del messaggio: la pellicola indiana, premiata come miglior documentario nella sezione World Cinema, segue un improbabile trio di soccorritori di rapaci nella degradata periferia di New Delhi, tra riflessioni su identità e religione mentre la discriminazione verso i musulmani raggiunge nuovi feroci, apici.

Anima “internazionale” anche per gli altri premi più importanti, con i Grand Jury Prize assegnati a “The Exiles” per la categoria documentari USA (la storia di tre attivisti cinesi finiti in esilio forzato dopo le proteste di Piazza Tienanmen dell’89, filmati peraltro dalla vulcanica Christine Choy che - proprio nel 1989 - era stata premiata al Sundance per “Who killed Vincent Chin?”) e a “Utama” per la sezione World Cinema Dramatic. Qui la storia che mette al centro della narrazione un’anziana coppia boliviana in lotta tanto con la siccità quanto col dilemma di un inevitabile trasferimento in città per sopravvivere, si lega idealmente ai temi presenti anche in “The Territory”, premio del pubblico per la sezione World Documentary, una denuncia dei soprusi sulle popolazioni indigene in atto in Brasile, che mette alla gogna il governo Bolsonaro (chiamato peraltro alla sbarra anche da un altro Sundancer di quest’anno, il dramma familiare “Mars One”).