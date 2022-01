Single ma non troppo (titolo originale “How To Be Single”) è un film del 2016 diretto da Christian Ditter, basato sul romanzo di Liz Tuccillo. La pellicola raconta la storia di Alice, che decide di prendersi una pausa dalla sua relazione e trasferirsi a New York. Qui, conosce Robin, collega un po' matta e travolgente che la introduce ai piaceri della vita da single. Vediamo attori e personaggi del film