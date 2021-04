Dakota Johnson protagonista di Persuasione, dal romanzo di Jane Austen

Il film, una produzione di Netflix e MRC, sarà una reinterpretazione in chiave moderna del libro della scrittrice britannica. A dirigerlo sarà la regista Carrie Cracknell, al debutto dietro la macchina da presa dopo i successi a Broadway

Dakota Johnson sarà protagonista di Persuasione, un adattamento in chiave moderna del romanzo omonimo di Jane Austen. La regista del progetto, co-prodotto da Netflix e MRC, sarà Carrie Cracknell, al suo debutto dietro la macchina da presa dopo il successo dello spettacolo teatrale Sea Wall/A Life andato in scena a Broadway con protagonisti Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal. La sceneggiatura sarà firmata da Ron Bass e Alice Victoria Winslow.

Dakota Mayi Johnson, classe 1989, è la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson. È diventata popolarissima tra il grande pubblico per aver vestito i panni di Anastasia Steele nella saga cinematografica iniziata con Cinquanta sfumature di grigio, tratta dai romanzi della scrittrice britannica E. L. James. Grazie a quel ruolo ha ottenuto nel 2016 un People's Choice Award come attrice preferita in un film drammatico. Nel 2018 recita nel remake di Suspiria di Luca Guadagnino, dove interpreta la protagonista Susie Bannon. Insieme al cantante Chris Martin, forma una delle coppie più popolari e amate del mondo dorato di Hollywood, nonostante negli anni i due artisti abbiamo sempre voluto mantere il massimo riserbo sulla loro storia d'amore.