Nata a Parigi il 27 maggio 1999, Lily-Rose Depp debutta in Tusk di Kevin Smith, da cui viene diretta nuovamente nel 2016 in Yoga Hosers. Sempre nel 2016, interpreta il ruolo della ballerina Isadora Duncan. Per questa interpretazione riceve la nomination al César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. Nello stesso anno interpreta la fantomatica sensitiva Kate Barlow in Planetarium al fianco di Natalie Portman, che la sceglie personalmente nel cast per sostenere il ruolo di sua sorella minore. Nel 2018 recita in Les Fauves