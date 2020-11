Shadows, su Sky il thriller psicologico di Carlo Lavagna

Debutto sul grande schermo per Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet, che in "Shadows" interpreta una ragazza che vive isolata in un albergo abbandonato insieme alla madre e alla sorella. Un film a tinte nere sulla voglia di libertà ed emancipazione. Dietro la macchina da presa Carlo Lavagna

E’ con un genere decisamente insolito per il panorama cinematografico italiano che Carlo Lavagna arriva su Sky con il film “Shadows” . Già presentato e apprezzato ad “Alice nella città” , inizialmente previsto in sala, arriva on demand questo thriller psicologico che omaggia un certo modo di fare cinema negli anni ’70.

LA TRAMA

approfondimento

Due sorelle, Alma e Alex, vivono in un albergo abbandonato ai margini di un bosco. Per loro la vita è solo al buio: una madre ossessiva e dispotica le obbliga a rimanere rinchiuse durante il giorno perché la luce del sole potrebbe essere loro fatale. Tra silenzi, ombre, sospetti e un giustificato terrore le ragazze proveranno a ribellarsi a questa vita di prigionia, scoprendo se stesse, la propria libertà e una verità inconfessabile e dimenticata. Il regista e produttore romano, abituato a vivere tra l’Europa e gli Stati Uniti, aveva debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia con “Arianna” e ora si cimenta in un lungometraggio dalle tinte fosche, tetre e claustrofobiche. “Non mi interessava tanto esplorare il genere horror “tout court” , dice Lavagna, quanto analizzare il percorso di emancipazione di queste due ragazze, attraverso il thriller”. Protagoniste le due giovani Mia Threapleton e Lola Petticrew, ad interpretare la madre è invece Saskia Reevs. Un debutto per Mia, che è figlia di Kate Winslet, e che ha raccontato di come, appena ottenuta la parte, abbia chiamato la madre ed entrambe abbiano urlato di gioia: “Le ho chiesto mille consigli visto che per me il set era un’esperienza assolutamente nuova”, ha dichiarato sorridendo " e credo che ne sia rimasta soddisfatta vedendo il risultato del film, ha concluso"