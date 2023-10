Chris Evans ha confermato di essersi sposato con Alba Baptista

L'attore statunitense, ospite del New York Comic Con, ha risposto alle curiosità del pubblico rivelando i dettagli della sua nuova vita matrimoniale aggiungendo che il suo futuro potrebbe essere sul palcoscenico

È una persona diversa, rilassata, intenzionata a godersi il momento e, soprattutto, un uomo con l'anello al dito, il Chris Evans che è apparso sul palco del Javits Center lo scorso weekend.

L'attore statunitense, protagonista di un panel organizzato nell'ambito del New York Comic Con, ha raccontato ai presenti cosa pensa di fare adesso nel mondo dello spettacolo, soffermandosi su ciò che ha fatto negli ultimi mesi nei quali ha gettato le basi della famiglia che ha sempre desiderato.

A tal proposito, l'ex Captain America ha confermato di essersi sposato con la collega Alba Baptista. Non una ma ben due volte.

Le seconde nozze in Portogallo Chris Evans è in un buon momento della sua vita e le ragioni di questa serenità sono da cercare tra le mura domestiche occupate, da circa cinque settimane, da sua moglie: Alba Baptista.

L'incontro coi fan al New York Comic Con è l'occasione per l'attore di Boston per ufficializzare il suo matrimonio di cui i media avevano dato notizia senza avere l'opportunità di entrare nei dettagli.

A cose fatte, Evans è più rilassato sull'argomento e, ammettendo di essere stato piuttosto stressato dai preparativi e dall'organizzazione delle nozze, conferma di aver chiuso il suo lungo capitolo da scapolo e di aver iniziato una nuova vita accanto all'attrice di Warrior Nun.

Lui e Baptista di sono detti Sì una prima volta a Cape Cod in Massachussetts, per scambiarsi le promesse una seconda volta anche in Europa, più precisamente in Portogallo, il Paese d'origine dell'attrice.

Adesso che è passato un po' di tempo, i neo sposi tirano il fiato e si godono la tranquillità dell'autunno che sta arrivando, la sua stagione preferita, ammette Evans.

Ma anche se la vita a due sembra essersi presa tutto il suo tempo, l'attore rivela che sta pensando da tempo di dare una svolta alla sua carriera e di stare cercando da un po' un testo teatrale che catturi la sua attenzione. approfondimento Warrior Nun, chi è Alba Baptista la protagonista della serie tv. FOTO

Il futuro? A teatro Dopo essersi impegnato nel mettere più distanza possibile tra sé e il personaggio di Captain America, ruolo che gli ha conferito fama mondiale, Evans, ha raccontato di essere in cerca di uno spettacolo teatrale con cui andare in scena il prossimo anno. L'operazione non è semplice, ha aggiunto, poiché non è interessato granché al musical (dal momento che ammette di non essere troppo dotato vocalmente) ma è alla ricerca di un personaggio in grado di coinvolgerlo al punto da soffermarsi per molto tempo su una stessa storia.

Per Evans si tratterebbe di un ritorno sul palcoscenico poiché l'ultima volta che il pubblico lo ha visto a teatro è stato nel 2018 con Lobby Hero a Broadway. In quello spettacolo l'attore interpretava un poliziotto e con lui in scena c'erano Michael Cera, Bel Powley e Brian Tyree Henry. Lui ha sempre recitato a teatro, fin da quando era un ragazzino e al liceo si dilettava prendendo parte a recite di Shakespeare. Qualcuno può confermarlo. Basta chiedere a Jeremy Strong, la star di Succession, che a Boston frequentava la sua stessa scuola.

Meno cinema, più tempo per le passioni L'intenzione di dedicarsi al teatro conferma, in ogni caso, quanto affermato da Evans in un'intervista rilasciata in questa stagione nella quale esprimeva la volontà di dedicare meno tempo al cinema per coltivare le passioni messe da parte in due decenni davvero intensi, di attività sul set e fuori dal set. Grato all'avventura coi Marvel Studios, l'attore non ha escluso la possibilità di un ritorno ad indossare la tuta di “Cap” ma solo se ciò dovesse avere un senso nella storia e non prima che sia passato un bel po' di tempo. Diverso è per sua moglie, Alba Baptista, che tornerà ad essere impegnata con Warrior Nun da cui sarà tratta una trilogia di film.



