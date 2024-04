Oceania 2, Dwayne Johnson condivide alcune foto della produzione

A otto anni di distanza dall’uscita di Oceania, The Rock tornerà sul grande schermo come doppiatore di Maui. L’attore su Instagram: “È così divertente”

oceania 2, le immagini dell'attore

È in corso la produzione di Oceania 2, l’atteso sequel del film d’animazione distribuito nel 2016. The Rock (FOTO) tornerà a prestare la voce al semidio Maui, come raccontato in un post sul profilo Instagram da oltre di 397.000.000 follower.

L’attore: “Sto riportando in vita Maui per Oceania 2! È così divertente tornare ad essere ancora Maui, un personaggio che ha cambiato la mia vita in molti modi, compreso il fatto che il personaggio ha tratto ispirazione dal mio defunto nonno”.