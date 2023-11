Nick Carter, il dolore per la morte del fratello Aaron un anno dopo

“Ancora non ci credo. Sto ancora elaborando l’intera situazione e sto cercando di darle un senso – perché non ce l’ha. Ma spero che un giorno darò un senso a tutto”. In un’intervista rilasciata a E! News, Nick Carter ha ricordato il fratello Aaron Carter, la popstar di fama internazionale scomparsa il 5 novembre 2022 all’età di 34 anni. Nella vasca da bagno della casa di Lancaster, in California, la governante aveva ritrovato il corpo senza vita dell’artista, annegato dopo l’assunzione del gas difluoretano e dell’ansiolitico alprazolam. Le dipendenze avevano anche allontanato Aaron da Nick, ma per il frontman dei Backstreet Boys “non importa ciò che lui ed io abbiamo affrontato nelle nostre vite, siamo sempre stati in grado di fare ammenda, siamo sempre stati in grado di tornare a quel punto – e ora non posso più farlo e fa male”. Ora l’obiettivo di Nick è “cercare di essere il padre migliore possibile” per i tre figli Odin, Saoirse e Pearl: “È quello su cui mi concentro ora. Essere presente per i miei bambini, ascoltarli, partecipare agli incontri scuola-famiglia, accompagnarli a scuola, portarli in giro per Halloween ed essere lì quando vogliono fare dolcetto o scherzetto”.