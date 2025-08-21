Festa del Cinema di Mare, al via la X edizione. Il programma

Torna la Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto 2025. A dirigere questa decima edizione sarà, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi. Tra gli ospiti principali, Ambra Angiolini, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Bobo Rondelli, Piera Detassis, Giampaolo Letta e Geppi Cucciari

Al via la Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto 2025. A dirigere questa decima edizione sarà, per il quinto anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

proiezioni esclusive e ospiti speciali Anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Ambra Angiolini, Geppi Cucciari, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Piera Detassis, Bobo Rondelli e Giampaolo Letta (Vice Presidente e amministratore delegato di Medusa Film). La Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi. il Premio Mauro Mancini Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono circa 40 i corti pervenuti al momento (le iscrizioni si chiuderanno il 28 luglio), che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

il Premio speciale Guido Parigi Dal 2019 è stato poi creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria di un altro grande giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest’anno saranno le ragazze e i ragazzi della “Redazione Giovani” a comporre la giuria, coordinati dallo sceneggiatore Alessio Brizzi. I ragazzi sceglieranno inoltre alcuni corti di autori under 40 che saranno proiettati nel corso del festival. l’anteprima del festival Da segnalare l’anteprima del festival, domenica 17 agosto, alle ore 21:30 all’ex Bagno Maristella con la proiezione gratuita di “No more trouble – Cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli: la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina. Ma soprattutto, è l’indagine sentimentale di un figlio. Un figlio che di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso, non ricorda nulla. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi, quando l’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri. Andrea Romanelli si trova al timone di FILA, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato. Le proiezioni in programma La decima Festa del Cinema di Mare animerà invece il cuore di Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto: in programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla Biblioteca “Italo Calvino” (a partire dalle ore 18:00) dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla “Redazione Giovani”. I film serali (in programma alle 21:15: “Afrodite”, “La Pazza Gioia”, “Diamanti, “Stranizza d’amuri” e “Non è un paese per giovani”) saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Nel tardo pomeriggio, all’Orto del Lilli, si terranno gli incontri con alcuni degli ospiti, presentati da Piera Detassis e Giovanni Veronesi. Da non perdere, nel ricco programma della Festa, sarà il concerto di Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, domenica 24 agosto alle 19, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella.