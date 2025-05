Bella Ramsey di The Last of Us difende i premi assegnati per genere

In un’intervista per il podcast di Louis Theroux, l'artista, che si definisce persona non binaria, ha sottolineato l’importanza dei rispettivi riconoscimenti per il Miglior attore e per la Miglior attrice

“Penso che sia davvero importante avere una categoria femminile e una maschile”. In un’intervista per il podcast di Louis Theroux, Bella Ramsey, star della serie tv The Last of Us, ha sottolineato l’importanza di mantenere separati i premi per il Miglior attore e per la Miglior attrice, in modo da preservare il riconoscimento delle donne nel settore. “Penso che il dibattito sulle categorie di genere sia davvero interessante, e io non ho la risposta”, ha detto Ramsey. “Vorrei che ci fosse un modo semplice per aggirarlo”.