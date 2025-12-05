The Beatles - A Four film, attori e personaggi veri dei film di Mendes

Offerte Sky
The Beatles - A Four film, attori dei film di Mendes e personaggi reali a confronto. FOTO

Confrontiamo gli attori che interpretano i Fab Four nei 4 biopic dedicati alla band di Liverpool. Scopriamo chi sono coloro che si caleranno nei panni di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Mettiamo fianco a fianco anche le attrici che interpreteranno le 4 dolci metà dei musicisti, da Anna Sawai alias Yoko Ono a Saoirse Ronan aka Linda McCartney, oltre a James Norton come Brian Epstein. Nelle ultime ore si sono aggiunti 8 nuovi volti: confrontiamoli tutti

A cura di Camilla Sernagiotto

