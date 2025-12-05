The Beatles - A Four film, attori e personaggi veri dei film di Mendes

3/27 ©Getty

Mesi fa circolava la voce che il ruolo di Paul McCartney sarebbe stato affidato a Paul Mescal. Poi indiscrezioni hanno confermato i rumor, mentre ora è certo: è proprio Mescal l’interprete di McCartney. L’attore irlandese, noto per l'interpretazione nella miniserie Normal People, per cui si è aggiudicato un BAFTA Television Award e ha ricevuto la candidatura al Critics Choice Television Award e al Premio Emmy, e per la sua interpretazione nel film Aftersun del 2022 si calerà quindi nel ruolo del bassista (e anche cantante) dei Beatles





