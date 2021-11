20 anni dalla scomparsa di George Harrison chitarrista dei Beatles

A 20 anni dalla scomparsa di George Harrison, il 29 novembre del 2001, ecco chi era il cantautore e polistrumentista di Liverpool conosciuto per essere stato il chitarrista dei Beatles Condividi

Scomparve a Los Angeles il 29 novembre del 2001 uno dei musicisti più famosi della storia. George Harrison si spense a soli 58 anni per un tumore, dopo una carriera costellata di successi. Ecco chi era il chitarrista tanto silenzioso, quanto fondamentale nei Beatles, che ha saputo comunque far parlare di sé per le scelte professionali così come per le vicende della sua vita privata. Nota la sua conversione alla religione induista tanto che alla sua scomparsa, lasciò la volontà di disperdere nel sue ceneri nel Gange.

Chi era George Harrison Nato a Liverpool il 25 febbraio del 1943, George Harrison è conosciuto ai più per essere stato il chitarrista di una delle band più amate e iconiche di tutti i tempi, i Beatles, accanto ai colleghi John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. Cantautore, polistrumentista e compositore abilissimo, fu un membro importantissimo della band inglese dal 1960 al 1970. Con loro realizzò ben 25 canzoni tanto che, tutti gli album pubblicati dal collettivo raccoglievano almeno due o più brani composti da Harrison. I più famosi? Sicuramente “While My Guitar Gently Weeps”, “Here Comes The Sun” e “Something”. Una carriera costellata di successi e dall’affetto dei fan di tutto il mondo, continuata per Harrison anche dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970, come cantante e musicista solista.

George Harrison, una personalità misteriosa e l’amore per l’India approfondimento Beatles, ritrovata canzone perduta di George Harrison e Ringo Starr Amante dell’arte in ogni sua forma, Harrison fu anche un attore, produttore cinematografico e discografico di discreto successo, prima di avvicinarsi definitivamente alla musica indiana poi fulcro di tutti i suoi lavori successivi. Guidato dal musicista indiano Ravi Shankar, l’ex Beatles si addentrò sempre di più alla scoperta di questa variopinta cultura, fino all’organizzazione di un meraviglioso show, nell’agosto 1971, “The Concert for Banglade”, considerato ancora oggi il primo concerto benefico nella storia della musica, cui parteciparono anche altri famosissimi cantanti e musicisti del calibro di Starr, Clapton, Shankar e Bob Dylan. Da sempre restio alla popolarità, George Harrison è conosciuto per la sua personalità e il modo di fare piuttosto misterioso. In realtà ha sempre affermato di amare la vera essenza delle cose e delle persone, nascosta nella profondità dell’animo. “Suono un po’ la chitarra, scrivo qualche canzone, faccio dei film, ma niente di tutto questo mi rappresenta davvero. Il vero me sta altrove” o ancora “Non sono davvero Beatle George. Beatle George è come un abito o una camicia che ho indossato una volta per un’occasione speciale; fino alla fine le gente vedrà quella camicia e la scambierà per me” sono solo due delle celebri frasi del chitarrista, che da sempre teneva a distinguere il suo personaggio e alter-ego musicale dal vero sé.