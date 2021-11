Beatles, ritrovata canzone perduta di George Harrison e Ringo Starr

Si intitola “Radhe Shaam” ed è stata scritta nel '68 per il documentario “East Meets West”. I due musicisti si offrirono per suonare la batteria e la chitarra. La registrazione avvenne quando i Fab Four erano all'apice del successo. Il brano è stato ritrovato nella casa dello scrittore Suresh Joshi (omonimo del famoso romanziere e critico letterario indiano, scomparso nel 1986), autore della canzone. È prevista una pubblicazione e una commercializzazione, i cui proventi verranno devoluti in beneficenza

È stata ritrovata una canzone perduta la cui registrazione vede suonare (anzi: sente suonare) due mostri sacri delle sette note: George Harrison e Ringo Starr.

I due membri dei Beatles si prestarono nel 1968 ad accompagnare alla chitarra e alla batteria il brano intitolato Radhe Shaam, una canzone il cui autore è il giornalista e scrittore Suresh Joshi (omonimo del famoso romanziere e critico letterario indiano, scomparso nel 1986), ideata per accompagnare il documentario East Meets West.



George Harrison e Ringo Starr in quell'anno così iconico, il ’68, erano all'apice del successo come componenti della band più celebre della storia, senza se e senza ma. Diciamo una delle più famose, in segno di rispetto verso i Rolling Stones…



Proprio in quel periodo - in cui erano venerati come divinità in terra - i due musicisti si offrirono per suonare batteria e chitarra nella registrazione della canzone.

Il nastro è stato rinvenuto nell'abitazione dello scrittore indiano a cui si deve il pezzo.

I due Beatles lo incisero presso i Trident Studios di Londra, gli stessi studi discografici in cui stavano registrando proprio in quel periodo assieme a John Lennon e Paul McCartney un titolo che sarebbe poi entrato nella storia: Hey Jude.



L’esecuzione di Radhe Shaam da parte di Harrison e Starr non è stata l’unica: la canzone è stata suonata per un pubblico composto da 100 persone presso il Liverpool Beatles Museum.

Da notare bene che Suresh Joshi, oggi 75enne, fu colui che presentò a George Harrison il famoso musicista indiano Ravi Shankar. Come ben sappiamo, Shankar ha avuto poi un'influenza enorme su quello che era ormai l'ex Beatle, insegnandogli a suonare il sitar.