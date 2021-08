I brani: da "Eleanor Rigby" a "Yellow Submarine"

Elementi di novità caratterizzano dunque anche i brani, come Eleanor Rigby, in cui i Beatles non suonano, perché l'accompagnamento musicale è di un ottetto d'archi. Revolver è anche il frutto di uno sforzo collettivo della band: George Harrison firma tre brani, il polemico Taxman, Love you to, primo tentativo di compositore di utilizzare la musica classica indiana, e I want to tell you, testo con chiari riferimenti alla cultura lisergica. Sotto questa chiave va letta anche Tomorrow Never Knows, creazione di John Lennon ispirato dagli scritti di Timothy Leary che apre le porte alla psichedelia e mette insieme influenze orientali con i loop, ispirati dall'uso del nastro magnetico nella musica di Stockhausen. In un altro pezzo frutto della mente di Lennon, I'm Only Sleeping, Harrison incide al contrario il suo assolo di chitarra che poi viene registrato e stampato nella direzione corretta. In Yellow Submarine (a distanza di 55 anni, forse uno dei brani più popolari dell'album) si ascolta la voce solista di Ringo Starr, in Here, There and Everywhere e She Said She Said si alternano metri ritmici differenti. Secondo molti addetti ai lavori, invece, For No One, è uno dei primi segnali importanti della tendenza di McCartney ad accentrare il processo creativo e realizzativo.