John Lennon e Yoko Ono, torna dopo 50 anni il documentario "24 Hours"

Il celebre cortometraggio dedicato a John Lennon e alla sua amata Yoko Ono, torna in streaming per il grande pubblico dopo la sua unica messa in onda nel 1969 sui canali della BBC. Cinque giorni di riprese, in cui il regista Paul Morrison, racconta a fondo gli attimi vissuti dai due personaggi iconici, tra sforzi creativi e una grande passione per l’attivismo

Torna in onda, dopo ben 50 anni, il celebre cortometraggio “ 24 Hours: The World of John and Yoko ” dedicato ad alcuni momenti salienti della vita dell’ex Beatles e della sua amata Yoko Ono.

Disponibile sulla piattaforma Coda Collection (quindi su Amazon Prime Video US), è la prima volta che questo documentario sarà integralmente fruibile dal grande pubblico, dopo la sua unica messa in onda sui canali della BBC, il 15 dicembre del 1969.

Di cosa parla il documentario “24 Hours”

“24 Hours: The World of John and Yoko” è un breve cortometraggio – dura solo 35 minuti – che si focalizza su alcuni momenti salienti della vita di John Lennon e della sua amata Yoko Ono. Diretto interamente dal regista Paul Morrison, “24 Hours” segue le vicende quotidiane di John e Yoko per cinque giorni, documentando per filo e per segno tutti i loro sforzi creativi e la grande voglia di attivismo che ha da sempre contraddistinto l’iconica coppia. Numerosi frame saranno infatti dedicati non solo alle giornate di Lennon, ancora membro dei Beatles, ma anche alla famosa campagna svolta dai due personaggi e rivolta alla promozione della pace nel mondo.

Le riprese sono davvero suggestive e racchiuse nella cornice di luoghi ormai diventati rappresentativi per il grande pubblico, non solo per gli amanti dei Beatles. Nel docu-film troveranno infatti il loro posto la celebre tenuta di Lennon a Tittenhurst Park, ma anche i famosissimi Abbey Road Studios e gli uffici della Apple Records.