Yoko Ono e Janie Hendrix: arriva un canale di musica in streaming

Il 18 febbraio 2021 verrà lanciato The Coda Collection, un nuovo modo di vivere la musica

C’è un nuovo canale musicale all’orizzonte, The Coda Collection , che vede come protagonisti svariati personaggi celebri, tra i quali spiccano due nomi: Yoko Ono e Janie Hendrix . Un servizio streaming disponibile unicamente attraverso Amazon Prime Video.

Si proverà a proporre al pubblico un variegato panorama di materiale musicale. Il pubblico potrà avere accesso a filmati di concerti molto rari, documentari di vario genere, premiere di film e, in generale, un’ampia programmazione musicale.

The Coda Collection, cosa aspettarsi

Il lancio del canale prevede un gran numero di prodotti a dir poco interessati. Saranno infatti da subito disponibili i seguenti titoli:

Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui

The Rolling Stones on the Air

Johnny Cash at San Quentin

Miranda Lambert: Revolution Live by Candlelight

A ciò si aggiungeranno performance esclusive e filmati che faranno di certo la felicità degli appassionati del genere. Basti pensare a video esclusivi pensati per i fan di Jane’s Addiction e Stone Temple Pilots. Disponibili da subito ben 150 titoli al lancio, al costo di 4.99 dollari al mese, con 7 giorni di prova gratuiti.

Spazio inoltre per il debutto di “Trouble No More” di Bob Dylan, l’annunciato documentario su Dave Grohl e svariate altre performance particolarmente attese. Vi sarà materiale per tutti i gusti, con filmati dedicati ad artisti che hanno fatto la storia. Ecco alcuni nomi:

Pearl Jam

Foo Fighters

Avett Brothers

Tedeschi Trucks Band

Tyler Childers

Billy Strings

Paul Simon

AC/DC

Marvin Gaye

Miles David

Muddy Waters

Rollings Stones

Bob Dylan

Jimi Hendrix

In merito al progetto si è espressa Janie Hendrix: “Il mondo della musica si sta evolvendo, sta cambiando. The Coda Collection è il mondo in cui riusciamo a seguire questo cambiamento. Riesce a trascendere il mero concetto di streaming musicale. Si conduce il pubblico all’interno di un viaggio nel cuore delle canzoni che amano e nel mondo dei loro artisti preferiti”.

Non si hanno ancora notizie ufficiali, al momento, ma il canale dovrebbe diffondersi a livello mondiale, attraverso Amazon Prime Video, nel corso del 2021.