Elton John su John Lennon: "Avrebbe vinto un Nobel per la pace"

John Lennon premio Nobel per la pace. Se il celebre Beatle fosse stato ancora vivo probabilmente avrebbe portato a casa il prestigioso riconoscimento. È questo il pensiero di Sir Elton John, manifestato nel corso di uno speciale radiofonico con Sean Lennon, il figlio di John e Yoko Ono.

Elton John: “John Lennon premio Nobel per la pace”

"Forse a John Lennon avrebbero conferito il Nobel per la pace, se fosse vissuto", ha detto Elton John al figlio del cantautore ucciso l'8 dicembre 1980, nel corso di uno speciale radiofonico trasmesso il 3 e 4 ottobre da Radio BBC. Un programma pensato per celebrare quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di John Lennon, nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool. Il “Rocket Man” condivise con John Lennon l'ultima apparizione su un palcoscenico dell'ex Beatle al Madison Square Garden di New York, il 28 novembre del 1974. Non solo: Elton collaborò, sempre nel 1974, all'album "Walls and bridges" di Lennon, suonando il pianoforte e cantando nei cori di "Whatever gets you thru the night". Un brano al quale è legata anche una scommessa tra i due artisti: Elton John disse a Lennon che se il singolo fosse arrivato al numero 1, il marito di Yoko Ono avrebbe partecipato a un concerto live del cantautore britannico. E così fu, nonostante le resistenze. "Era terrorizzato, ti dico – ha raccontato Elton a Sean – stava proprio male, prima dello spettacolo, stava male fisicamente. Quando arrivò in scena fu salutato da un'ovazione così rumorosa come non l'avevo mai sentita prima, roba da pelle d'oca. Eravamo tutti commossi" ha rivelato, spiegando che John Lennon non si esibiva in pubblico dal 13 settembre del 1969 e che per questo era molto nervoso all'idea di salire nuovamente su un palco. "Quando sei nato tu, si è ammorbidito, raddolcito... Poter passare tanto tempo con te, in una situazione di vita di famiglia, lo ha compensato per non aver potuto fare lo stesso con Julian, il suo primo figlio" ha continuato a raccontare il cantautore 73enne. "Tuo padre era una persona capace di unire le persone, ed era convintissimo delle sue opinioni. Tutti i problemi che le sue idee gli hanno causato, la persecuzione dell'FBI, non l'hanno tacitato. Era un uomo amante della pace, brillante, spiritoso, determinato, avremmo bisogno di persone così, oggi. E se fosse ancora con noi, forse gli avrebbero già dato un Nobel per la pace" ha concluso.