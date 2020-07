Elton John festeggia su Instagram i 30 anni da sobrio

approfondimento

Elton John Oscar come miglior canzone Rocketman: il discorso

In foto Elton John mostra i tanti messaggi di auguri ricevuti, assieme alla torta a forma di 30 per festeggiare la ricorrenza e al badge per attestare la sua sobrietà. Ma il cantante e musicista noto un tempo per i suoi eccessi non si limita a celebrare la ricorrenza, raccontando senza mezzi termini come a causa di alcol e droghe abbia rischiato di morire.



Proseguendo, Elton racconta: “Se trent’anni fa non avessi compiuto il grande passo di chiedere aiuto, sarei morto. Grazie dal profondo del cuore a tutte le persone che mi hanno ispirato e supportato lungo il cammino”.