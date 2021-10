The Beatles, ecco il primo trailer del documentario ‘Get Back’

Condiviso da Disney Italia il primo trailer ufficiale del tanto atteso documentario sui Beatles. “The Beatles – Get Back” è firmato da Peter Jackson e uscirà in tre parti il 25-26-27 novembre, per raccontare la storia del celebre album “Let It Be” Condividi:

È già disponibile il primo trailer ufficiale italiano di “The Beatles – Get Back”, la docu-serie (in tre episodi) del regista neozelandese Peter Jackson che, attraverso celebri filmati di repertorio, tenterà di ricostruire il più fedelmente possibile, la storia e i passaggi di creazione dell’album “Let It Be” (1970). Il cortometraggio uscirà nelle date del 25-26-27 novembre sulla piattaforma streaming Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Di cosa parla “The Beatles – Get Back” approfondimento McCartney, 'fu Lennon a volere sciogliere i Beatles, non io' Nel primo trailer ufficiale del documentario “The Beatles – Get Back”, condiviso da Disney Italia, Peter Jackson mostra in anteprima, ai fan di tutto il mondo, i Beatles di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr nelle celebri fasi di formazione e registrazione dell’album “Let It Be”, negli studi di Abbey Road. Il progetto si focalizza infatti su una serie di ben 57 ore di filmati di repertorio, finora rimaste inedite e conservate in un caveau. L’opera, in uscita il 25-26-27 novembre racconta nel dettaglio e con filmati di alta qualità, delle registrazioni che nel gennaio del 1969 portarono i Beatles a realizzare quello che, pensato come un vero progetto di ritorno alle origini dal titolo "Get Back", finì per diventare "Let It Be", ultimo disco pubblicato dalla band di Liverpool prima dello scioglimento l'anno seguente. Nei frame, grande spazio è lasciato al rapporto personale tra i membri della band che, nonstante le piccole tensioni interne, mostrano un gruppo divertito e coeso, pronto a comporre ben 14 nuove canzoni da presentare ufficialmente al celebre “Rooftop Concert” di Saville Row, il primo show dal vivo dopo due anni di assenza dalle scene, che divenne anche l'ultimo nella storia della band.

“The Beatles – Get Back” accompagnato da un libro omonimo approfondimento The Beatles: Get Back, il libro ufficiale sui Fab Four È proprio in occasione della pubblicazione ufficiale del docu-film dedicato alla band di Liverpool - “The Beatles – Get Back” – in programma per il prossimo 25-26-27 novembre, che è stato pubblicato nei negozi (12 ottobre) anche il libro omonimo. Si tratta del secondo testo ufficiale pubblicato dallo storico collettivo di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, dopo il successo di “The Beatles Anthology” del 1995. Il volume è molto ricco e racconta nei dettagli il processo di creazione dell'album "Let It Be", sfruttando ad esempio la trascrizione di oltre 120 ore di nastri di conversazioni registrati durante le sessioni in studio della band. Insieme, un ricco parterre di fotografie inedite, scattate da Ethan A. Russell e Linda McCartney. L'introduzione del romanzo è a cura dello stesso regista Peter Jackson e dello scrittore Hanif Kureishi.