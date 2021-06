The Beatles: Get Back, in arrivo un documentario su Disney +

Come rilanciato da Variety , The Beatles: Get Back è il titolo del documentario che offrirà uno sguardo inedito su una delle formazioni più iconiche, popolari e amate di sempre nella storia della musica.

The Beatles: Get Back, la produzione

Il lavoro si sviluppa grazie sulla base delle oltre cinquanta ore di footage registrate nel gennaio del 1969.

Bob Iger, Executive Chairman e Chairman of the Board, The Walt Disney Company, ha dichiarato: “Come grande fan dei Beatles, sono assolutamente entusiasta che Disney Plus sia la casa di questa straordinaria serie documentario realizzata dal leggendario regista Peter Jackson".

In seguito, Iger ha aggiunto: “Questa fenomenale collezione di materiale mai visto prima offre uno sguardo senza precedenti sul rapporto, sulla geniale abilità nello scrivere e sull’impatto indelebile di una una delle band più iconiche e influenti culturalmente di tutti i tempi, non vediamo l’ora di condividere The Beatles: Get Back con i fan di tutto il mondo”.