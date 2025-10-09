The Beatles - A Four Film Cinematic Event, Saoirse Ronan nel cast

Paul Mescal sarà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Harris Dickinson vestirà i panni di John Lennon e Barry Keoghan sarà Ringo Starr. Dietro la macchina da presa il regista Sam Mendes

Paul Mescal (FOTO) sarà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Harris Dickinson vestirà i panni di John Lennon e Barry Keoghan (FOTO) sarà Ringo Starr. Sam Mendes dirigerà quattro pellicole, ognuna dal punto di vista di uno dei componenti, sul successo dell'amata formazione britannica. Deadline ha ora rivelato la presenza di Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, scomparsa a 56 anni nel 1998. Massimo riserbo sugli altri nomi del cast Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne si occuperanno della scrittura della sceneggiatura. I film faranno il loro atteso debutto nelle sale cinematografiche statuinensi tra circa due anni e mezzo, più precisamente nell'aprile del 2028. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la distribuzione dei lavori sul mercato italiano, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Come rilanciato dal The Guardian, il regista ha parlato dell'importanza della formazione britannica nel corso di un intervento al CinemaCon 2025 di Las Vegas: "I Beatles hanno cambiato la mia comprensione della musica. Sono anni che cerco di fare un film su di loro". Tra i lavori più noti di Sam Mendes troviamo sicuramente Spectre, Skyfall e 1917. Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali una vittoria come Miglior regista per American Beauty alla 72esima edizione degli Academy Awards.